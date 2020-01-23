Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuyla ilgili TCDD Taşımacılık’tan yapılan açıklamada, bazı gazetelerin internet siteleri ile haber sitelerinde “YHT bilet ücretlerine fahiş zam” şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

“YHT’lerin business ve ekonomi bölümü yolculuklarda kullanılan abonman kartlarına ait indirim oranları değişti. Sahiplerine belirlenen 2 istasyon arasında 60 gün süreyle 15-20 ve 30 biniş hakkı sağlayan biniş bazlı abonman paketlerinde; business için yüzde 5 ila yüzde 15, ekonomi için ise yüzde 15 ila yüzde 25 arası indirim uygulanmaya başlandı. Ankara-Eskişehir arasında ekonomi sınıfı 30 binişlik abonman kartı sahibi yolcumuzun seyahati 28,1 lira olarak ücretlendirilirken, tam biletle seyahat eden yolcumuz 37,5 lira ödemektedir.”