Konuyla ilgili TCDD Taşımacılık’tan yapılan açıklamada, bazı gazetelerin internet siteleri ile haber sitelerinde “YHT bilet ücretlerine fahiş zam” şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:
“YHT’lerin business ve ekonomi bölümü yolculuklarda kullanılan abonman kartlarına ait indirim oranları değişti. Sahiplerine belirlenen 2 istasyon arasında 60 gün süreyle 15-20 ve 30 biniş hakkı sağlayan biniş bazlı abonman paketlerinde; business için yüzde 5 ila yüzde 15, ekonomi için ise yüzde 15 ila yüzde 25 arası indirim uygulanmaya başlandı. Ankara-Eskişehir arasında ekonomi sınıfı 30 binişlik abonman kartı sahibi yolcumuzun seyahati 28,1 lira olarak ücretlendirilirken, tam biletle seyahat eden yolcumuz 37,5 lira ödemektedir.”
Abonmanda indirim oranları değiştirildi
TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen yüksek hızlı trenlerin (YHT) bilet ücretlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı bildirildi.
Konuyla ilgili TCDD Taşımacılık’tan yapılan açıklamada, bazı gazetelerin internet siteleri ile haber sitelerinde “YHT bilet ücretlerine fahiş zam” şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:
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