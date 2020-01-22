Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019 yılı Türk iklimlendirme sektörü açısından oldukça zorlu geçerken; ısıtma, soğutma ve ısı pompası pazarlarında çift haneli küçülmeler dikkat çekti. Henüz yıl sonu verileri açıklanmasa da küçülmenin ısıtmada yüzde 25, soğutmada yüzde 30, ısı pompasında ise yüzde 35’e yaklaşması öngörülüyor. Böylesine zorlu bir yılı büyük başarıyla tamamladıklarının altını çizen Baymak CEO’su Ender Çolak, “2017 yılında 527 milyon TL seviyesinde olan ciromuzu 2018 yılı sonunda 669 milyon TL’ye taşımıştık. Geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla ise bu rakam 840 milyon TL’ye ulaştı. Diğer bir deyişle son iki yılda büyümemiz yüzde 60’ı buldu. Türk sanayisiyle özdeşleşmiş bir marka olarak, üretmekten asla geri durmuyoruz. Bu kapsamda, 2018 yılında 201 bin olan kombi üretimimizi, 2019 yılında yüzde 12’lik artışta 225 bin adede çıkardık. Bunun yanında, termosifon ve boyler hatlarımızdaki yenileme çalışmalarına da hızla devam ediyoruz” dedi.

YOĞUŞMALI KOMBİ SATIŞLARIMIZ İKİ KATINA ÇIKTI

Ciro ve üretim adetlerindeki yükselişin yanında 2019 yılında iç piyasada büyük daralma yaşayan kombi, klima ve ısı pompası pazarlarında da paylarını artırdıklarını ifade eden Ender Çolak şunları söyledi: “Yoğuşmalı kombide pazardaki yüzde 25’e yakın bir daralma öngörümüze karşın pazar payımızı artırarak yüzde 13,4 seviyesine taşıdık.”

KLİMADA PAZAR PAYIMIZ ARTTI

Klima tarafında ise 2019’da daha sert bir küçülme yaşandığını belirten Ender Çolak, “Geçtiğimiz yıl içinde adetsel olarak klima satışlarımızı yukarı çekerken, satış adedimiz de 56 bini aştı. Bu alandaki pazar payımızı da yüzde 6,7 seviyesinden, yüzde 8,4’e çıkarmayı başardık. Dünya iklimlendirme sektörünün en hızlı büyüyen iş kolları arasında yer alan ısı pompasında da Türkiye’de öncü konumdayız. Çatı şirketimiz BDR Thermea’nın da teknoloji gücüyle bu alanda adetsel olarak yüzde 19, cirosal olarak ise yüzde 143 büyüdük; bununla birlikte pazar payımızı da yaklaşık bir puan artırdık” şeklinde konuştu.

BAŞARIMIZIN TEMELİNDE MÜŞTERİ DENEYİMİ VAR

2019 yılında 50’nci yılını kutlayan Baymak’ın son yıllarda müşteri memnuniyetine yaptığı yatırımın bu başarılı performansta en önemli pay sahibi olduğunun da altını çizen Ender Çolak şunları kaydetti: “Bugünün dünyasında artık şirketlerin başarısı müşteriye olan yakınlıkları ve müşteri nezdinde bıraktıkları güven duygusuyla ölçülüyor. Biz de bu kapsamda "İşimiz sizi anlamak” mottosuyla çalışmalarımıza yön veriyor; satış faaliyetlerimizin temeline müşteri deneyimini koyuyoruz.

İhracat alanında da başarılı bir yılı geride bıraktıklarını sözlerine ekleyen Ender Çolak, “2019'da dolar bazında ihracatta yüzde 41 artış gerçekleştirdik. Yakın gelecekte hedefimiz, ihracat yaptığımız coğrafyayı genişleterek sunduğumuz müşteri deneyimini dünyaya taşımak; Turquality Marka Destek Programı katkılarıyla beraber Baymak’ı küresel arenada ilk 10 marka içerisinde konumlandırmak.”

Ender Çolak, 2020 yılı ile ilgili beklentilerini şu sözlerle ifade etti: “2020 yılında da 2019’daki başarılı performansımızı devam ettirerek yüzde 30 seviyesinde bir büyüme ile birlikte toplam satış gelirlerimizi 1 milyar TL’nin üzerine çıkartmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda termosifon, boyler gibi hat yatırımlarını devreye alacağımız ve üretimimizi daha da güçlendireceğimiz bir yıl olacak 2020. İhracatta ise faaliyetlerimizi önümüzdeki dönemde artırarak devam ettirmeyi planlıyoruz. Tüm bunları yaparken 2020 odağımıza yine insanı koymaya devam edeceğiz ve müşteri deneyimini daha da iyileştiren dijital çözümler üzerine yoğunlaşacağız.”