Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TİM Başkanı İsmail Gülle “Türkiye’nin dışarıya açılan ihracat elçileri olarak, sattığımız her üründe uluslararası arenalarda kullandığımız ‘Turkey’ yerine, bundan sonra ‘Türkiye’ kullanacağız” açıklamasında bulundu. Türkiye’nin ismini pek çok etkinlikte dünyaya tanıttıklarının altını çizen Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü: Türkiye’yi yüceltmek hepimizin ortak mücadelesi ise, bunu marka ve logo ile yapmamız gerekiyor. Bütün bu logoları, bundan sonra Türkiye olarak yapacağız. İhracatçılarımızdan da bundan sonraki süreçte bütün etiketlerinde ‘Turkey’ yerine ‘Türkiye’ kullanmalarını istiyoruz. Dünya bizi artık Türkiye olarak biliyor ve tanıyor. Bizim bunun üzerinden yürümemiz gerekiyor. Artık spor, kültür, sanayi ve ticaretteki her türlü başarımızı bu isim adı altında taçlandıracağız. Türkiye’nin değerini çok güzel başarılar ile taçlandırıyoruz. Bundan böyle ismiyle de taçlandırmak, bizim yol haritamız ve hedefimiz olacak.