Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yabancılara yapılan satış karşılığında Türk vatandaşlığı verilmesi sürecinde bazı iddialar gündeme geliyor. Yabancıların, Türkiye’de anlaştığı bir satıcıdan göstermelik olarak konut aldığı, 3 yıl sonra vatandaşlığı aldıktan sonra, baştan anlaşılan bir komisyon karşılığında parasını geri tahsil edip, tapuyu da yine aynı kişiye devrettiği ileri sürüldü. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Hakan Akdoğan “En az 250 bin Amerikan doları veya karşılığı Türk lirası tutarında taşınmazı, tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın alan yabancı yatırımcılar için, vatandaşlık hakkı tanınmıştı. Lakin bazı taşınmaz maliklerinin belli bir bedel karşılığında resmî olarak satış yaparak, üç yıl sonra taşınmazı geri almak üzere protokoller yaptıklarını duyuyoruz. Türk vatandaşlığı bu kadar ucuza getirilmemeli” dedi.

Piyasada bazı taşınmaz maliklerinin ucuz vatandaşlık satışına aracılık yapmaya başladıklarını da duyduklarını söyleyen Akdoğan “Satış bedeli transferi gerçekleştikten sonra, yeri sattıkları yabancılardan vekâlet alarak ya da ek bir protokol yaparak, taşınmazın üç yıl sonra tekrar kendilerine satışı konusunda yetki alıyorlar. Bu yolla bir yabancı belki çok düşük bir tutara vatandaşlık alabiliyor. Hatta evini satan kişi o evde oturmaya ya da kira almaya devam ediyor. Hâlbuki yabancı alıcı bu sürede ölürse veya verdiği vekâleti iptal ederse, bu yola başvuranlar büyük zarara uğrarlar” uyarısında bulundu.

Konuya ilişkin yapılacak yasal düzenlemeler ile bu tür hileli satışların önüne geçilebileceğini belirten TÜGEM Başkanı “Öncelikle evi satan kişilerin bu süre boyunca aynı evde oturup oturmadıkları, hatta ticari mülkler için kiraların kime ödendiği tespit edilebilir. Yine taşınmazın üç yıl sonraki satışında, bir önceki satıcının kendisine veya akrabalarına satış hakkı verilmeyebilir” ifadelerini kullandı.

BEDELİ 500 BİN DOLARA ÇIKMALI

2018 yılının ekim ayında yapılan düzenlemeyle, yabancıların Türkiye’de gayrimenkul satın alarak vatandaşlık kazanılabilmesi için belirlenen minimum gayrimenkul yatırım tutarı, 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmişti. Türkiye’de yabancıya konut satışında öncü şirketlerden Antalya Homes Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe “İspanya’da en az 500 bin avroluk emlak yatırımı yapıp, vatandaşlığa başvurmak için 10 yıl beklemek gerekiyor. Ciddi talep alan Türkiye’nin, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında düşük kalan yatırım alt tutarını, 2020 yılının ikinci yarısında 500 bin dolara çıkaracağını öngörüyoruz” dedi. Vatandaşlık edinimi için alınan gayrimenkul adedinin, toplam yabancıya satışın yüzde 15’ini oluşturduğunu belirten Tekçe “2019 yılında vatandaşlık için verilen uygunluk belgesi sayısı, 6 bin 85 oldu. Türk yetkililer de başvuruları titizlikle inceleyip, ülke için fayda sağlayacak olanları gözetiyor diye düşünüyoruz” diye konuştu. Sadece 2019 yılında yabancılara, 45 bin 967 konut satışı yapıldı.