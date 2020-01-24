Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emeklilerin maaşlarını taşımaları karşılığında bankaların ödediği promosyonda yarış hızlandı. Türkiye Bankalar Birliği ile SGK yeni protokol için şubat ayında masaya oturacak. Bunun öncesinde art arda promosyon ücretlerini açıklayan bankalar pastadan daha büyük pay almak için emeklileri yönlendirenlere de ödeme yapıyor. Emekli maaş müşterisi yönlendirenlere DenizBank 100 TL, ING, 150 TL, QNB Finansbank 125 TL ödeme yapıyor.

10 EMEKLİ SINIRI VAR

Bazı bankalar mobil uygulama kullanımı ve otomatik fatura talimatı karşılığında emeklilere ek ödeme vereceğini söylüyor. Şekerbank, maaşını taşıyan emeklilere üç yıllık taahhüt karşılığında maaş tutarlarına göre 375 ila 450 TL promosyon ödemeleri sunuyor. Emekliler aynı zamanda iki otomatik ödeme talimatı verdiğinde 150 TL, 10 müşteri ile sınırlı olmak üzere yönlendirdiği her emekli için 150 TL olmak üzere toplam 1.500 TL promosyon kazanacak. Böylece maaşını Şekerbank’a taşıyan emekli 2 bin 100 TL’ye kadar, QNB Finansbank’a taşıyan ise 2.500 TL’ye kadar nakit kazanabilecek.

EMEKLİNİN ZAM FARKI HESAPLARA YATIYOR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memur emeklilerine aylık farklarının dün itibarıyla ödenmeye başladığını, SSK emeklilerine 26 Ocak’a kadar, Bağ-Kur emeklilerine ise 25 ila 28 Ocak’ta ödeneceğini bildirdi. Selçuk “2 milyon 274 bin 975 kişiye, toplam 500 milyon 288 bin 542 lira 74 kuruş maaş farkı yatırılacak” dedi.