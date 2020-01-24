Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü 0,33'lük düşüşle tamamladı. Endeks, 398 puanlık azalışla 122 bin 141 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 12,3 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,11, holding endeksi de yüzde 0,37 değer kaybetti.