Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü 0,33'lük düşüşle tamamladı. Endeks, 398 puanlık azalışla 122 bin 141 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 12,3 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,11, holding endeksi de yüzde 0,37 değer kaybetti.
Borsa haftayı düşüşle tamamladı
24.01.2020 - 18:26 | Son Güncelleme: 24.01.2020 - 18:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, haftanın son iş gününü 0,33'lük düşüşle tamamladı.
Kaynak: AA
Etiketler : borsa,gün,yükseliş,
677157 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/677157.aspx
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