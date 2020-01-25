Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Deprem sebebiyle Elazığ ve Malatya’da zarar gördüğü tespit edilen esnaf ve sanatkarımızın kredi ve kefalet kooperatifleri üzerinden Halkbank aracılığıyla kullandığı kredilerin 1 yıllık taksit ve faizleri TESKOMB tarafından ödenecektir" dedi.
Elazığ ve Malatyalı esnafa kredi ödemesi desteği
25.01.2020 - 18:33 | Son Güncelleme: 25.01.2020 - 18:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Deprem sebebiyle Elazığ ve Malatya’da zarar gördüğü tespit edilen esnaf ve sanatkarımızın kredi ve kefalet kooperatifleri üzerinden Halkbank aracılığıyla kullandığı kredilerin 1 yıllık taksit ve faizleri TESKOMB tarafından ödenecektir" dedi.
Etiketler : ruhsar pekcan,kredi,
677331 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/677331.aspx
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