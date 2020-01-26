Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cuma gününü 300 TL’den tamamlayan altının gram fiyatı için, kısa vadede 320 TL beklentileri güçlendi. Kuyumcu Nasri Amcalar “Zaman zaman tansiyonun yükseldiği ABD-İran gerilimi ve İngiltere’nin AB’den çıkışının onaylanması da altın fiyatlarını yükseltiyor. Yakın gelecekte 320 TL bandı görülebilir” dedi. Kuyumcu Mustafa Yalçıntaş ise “Altının nereye gideceğini yüzde 100 kestirmek doğru değil ama mevcut şartlar altını besliyor. Daha sakin olsa yukarıya trendin devam edeceği söylenebilir” şeklinde konuştu.