Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl devreye girecek İç Turizm Ölçme Sisteminin “özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği” yönündeki iddialara, Bakan Mehmet Nuri Ersoy cevap verdi. Bakanlık, telekomünikasyon firmalarının teknolojik imkânlarından yararlanılarak elde edilen verilerle, yerli turist profilini ve turizm hareketlerini ortaya koyacak. Çalışmalar sürerken, konu ile ilgili soru önergesini cevaplayan Bakan Ersoy, şunları söyledi: TÜİK tarafından yapılan ‘Hane Halkı Yurt İçi Turizm Anketi’ çalışması, iç turizm hareketlerini il bazında değil sadece bölgesel bazda ve yıllık olarak verebilmektedir. Dolayısıyla yetersiz kalmaktadır. Hane halkı tercihlerinin daha net belirlenmesi ve turizmi ülke genelinde, 12 aya yayabilmeye yönelik plan, program ve tanıtım faaliyetlerini yönlendirebilmek düşüncesi ile bu çalışma oluşturulmuştur. Burada telekomünikasyon firmalarının sahip olduğu verilerden yararlanarak, belirli bir dönemdeki iç turizm hareketlerinin anlaşılabileceği kanaatine varıldı. Bu kapsamda telekomünikasyon firmalarından, iç turizm hareketinin kaynak noktası ile hedef noktası, ortalama kalış süresi gibi kişi bazında olmayan kümülatif bilgiler temin edilebilecek. Burada kişiye özel bilgilerin alınması söz konusu değil. Temin edilecek veriler kişi bazlı değil, kümülatif. Bu veriler hep birlikte değerlendirildiğinde, anlamlı bir sonuç verecek.