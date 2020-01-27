Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Sektör olarak bazı problemlerinin ve taleplerinin olduğunu söyleyen Topbaş “Türkiye’de tekstil ve hazır giyim sanayisi, 51 bini aşkın işletme ile 90 milyar dolar ciroya ulaştı. Ancak işletme ve istihdamda kayıt dışılık fazla. Sektörümüzü bunlardan korumamız ve geliştirmemiz gerekiyor. Fabrikalarımızı bir yerden başka bir yere taşımamız söz konusu değil. Ham madde ve nitelikli personeli gittiğimiz yere götürebilmemiz oldukça zor. Bundan dolayı sektörel teşvikler istiyoruz. Uzak Doğu başta olmak üzere dünyayla rekabet edebilmemiz için işveren üzerindeki enerji faturası, İşsizlik Sigortası Fonu işveren payı ve sigorta primi gibi mali yükler de azaltılmalı” dedi. Sendikanın İkinci Başkanı Nevzat Seyok da, tekstilin 17,4 milyar dolarla en fazla dış ticaret fazlası veren sektör olduğunu, bu sebeple ‘stratejik’ ilan etmesi gerektiğini vurguladı.