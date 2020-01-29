Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zafer İnşaat Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Necati Yağcı, Türkiye’deki yatırımlarının yanı sıra uluslararası yatırımlara da devam ettiklerini belirterek, yeni yatırımları Concorde Tower Lefkoşa’nın yaklaşık 80 milyon dolar olduğunu, bununla birlikte Kıbrıs’taki toplam yatırımlarının 250 milyon dolara ulaşacağını aktardı. 125 oda ve 250 yatak kapasiteli yeni otelin 2020 yaz sezonunda misafirlerini ağırlamaya başlayacağını bildiren Yağcı “Uluslararası faaliyetlerimizden elde ettiğimiz geliri turizm alanında yaptığımız yatırımlarla Türkiye ve Kıbrıs’ta değerlendiriyoruz” dedi. Antalya’da 2005’ten bu yana turizm hizmeti verdiklerini anlatan Yağcı “Bodrum’da kısmi olarak tamamlanmış bir yatırımımız var, buradaki otelimizi de 2021 ya da 2022 yılında faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Türkiye turizmde, özellikle son bir kaç senede büyük büyüme trendleri gösterse de, daha gidecek çok daha büyük potansiyeli var. Türkiye’de verilen hizmet ile dünyada rekabet edebilecek kimse yok” değerlendirmesini yaptı.