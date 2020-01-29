Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa’da, 2019’da günde 1676 araç üretilirken, bunların yüzde 80,1’lik kısmı ihraç edildi. OYAK Renault’un üretimde ve ihracatta ikinci sırada yer aldığı 2019’da, TOFAŞ üretimde üçüncü, ihracatta dördüncü oldu. Firma bazında geçen sene 342 bin 777 adet araç üreten OYAK Renault, toplam üretimin yüzde 23,1 yaptı. TOFAŞ, 264 bin 196 araç ve yüzde 17,8 payla üçüncü sırada yer aldı. Bursalı diğer firma Karsan’ın 5 bin 13 araçlık üretimiyle birlikte, toplam üretimin yüzde 41,8’inin karşılandığı Bursa’da, günde 1676 araç üretildi. Geçen sene 333 bin 734 araç ve yüzde 26,6’lık payla ihracatta ilk sırada Ford Otosan yer alırken, Ford Otosan’ı 295 bin 275 araç ve yüzde 23,5 payla OYAK Renault, 227 bin 19 araç ve yüzde 18,1 payla Toyota, 194 bin 107 araç ve yüzde 15,5 payla TOFAŞ ve 169 bin 803 araç ve yüzde 13,5 payla Hyundai Assan izledi. Karsan’ın 2 bin 713 adetlik dış satımıyla 2019’da toplam ihracatın yüzde 39,4’ünü gerçekleştiren Bursa’dan, günde 1343 araba ihraç edildi.