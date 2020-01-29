Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ev ve iş yerlerindeki elektrikli araç şarj istasyonlarında 100 kilometrelik bir dolum, gece saatlerinde 6-7 lira, gündüz saatlerinde ise 8-10 liraya mal oluyor. E-Şarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri Genel Müdürü Cem Bahar “Ev ve iş yerlerindeki şarj etme maliyetlerini düşündüğümüzde, söz konusu rakam, içten yanmalı motorlara oranla yüzde 80’e kadar azalıyor. Halka açık istasyonlardaki maliyet, evlere göre biraz daha pahalı ama 100 kilometrelik bir dolum üzerinden düşünürsek, şu anda evlerdeki maliyetin 2 katı seviyesinde bir fiyata ulaşmaya çalışıyoruz” dedi.