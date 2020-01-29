Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, toplanan deprem vergileriyle ilgili tartışmalara ilişkin, “Devletin harcadığı her kuruşun hesabını veriyoruz. Toplanan vergiler özel fona harcanmamış, bütçenin genel geliri olmuş. Alnımız ak ve kimsenin konuşamayacağı bir şey yok” dedi.
Strateji ve Bütçe Başkanı Ağbal'dan 'deprem vergisi' açıklaması
29.01.2020 - 12:25 | Son Güncelleme: 29.01.2020 - 12:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, toplanan deprem vergileriyle ilgili tartışmalara ilişkin, “Devletin harcadığı her kuruşun hesabını veriyoruz. Toplanan vergiler özel fona harcanmamış, bütçenin genel geliri olmuş. Alnımız ak ve kimsenin konuşamayacağı bir şey yok” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal,deprem vergisi,
678073 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/678073.aspx
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