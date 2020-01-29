Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemde araç kiralama firması sayısının hızla arttığını ve yasal olmayan merdiven altı oto kiralama firmalarının vatandaşı mağdur ettiğini ifade eden Yusuf Rent A Car ve filo araç kiralama firması Genel Müdürü ve Otomobil Uzmanı Yusuf Yamanlar, "Dolandırıcılık hat safhada. Araç kiralamada özellikle en önemli olan şey sözleşmelere dikkat edilmesidir. Birçok madde içerikte yer bile alsa okunmadan imza atılmaması gerekir. Özellikle sosyal medyayı çok aktif ve iyi kullanan merdiven altı firmalar, arama motorlarında reklam verip kendilerini yukarıya çıkartan firmalar aslında hiçbir yeri olmadan bile çok iyi araç kiralama hizmeti veriyormuş gibi kendini göstermekte. En büyük mağduriyette bu tarz firmalardan kaynaklanıyor. Hatta son zamanlarda büyük firmalardan kiralama yapıp, araç alt plaka tutacağını değiştirip, internetteki marka isimlerini koyup araç kendilerininmiş gibi pazarlama gerçekleştirip, sonrasında kullanıcıyı mağdur etme üzerine kurulu bir strateji gerçekleştirmektedirler." diye konuştu.

Birçok kişinin başına benzer mağduriyetler geldiğini anlatan Yamanlar, "Günümüzde araç kiralaması yapan vatandaşlarımız senetlere imza atmaktalar. Bu senetleri sonrasında ne yazıkki alamamaktadırlar. Yıllar boyunca mahkemelerde davaları sürmektedir. Bunun en büyük etkisi anlaşma yapılan firma veya şahıslarla seneti imzalamadan önce kiralama sözleşmesinin en ince ayrıntısına kadar okunup içeriğindeki detayları iyi değerlendirmeleridir. Tabi bunun için devletimiz çok özel çalışmalar düzenlemekte. Ama gün geçtikçe bu tarz firmaların sayısı arttığı için sıklıkla mağduriyet yaşanmaya devam ediyor. Bizler bu konuda çok hassasız. Müşterilerimizi en iyi şekilde hizmet vermek için elimizden ne geliyorsa sunmakla mükellefiz, doğru ve sorunsuz bir kiralama sistemimiz bulunuyor. Bizleri tercih eden müşterilerimiz de ailemiz oluyor. Aile olarak çalıştığımız tüm kişilerle onların mutluluğu ve güvenliği bizler için en önemlisi." dedi