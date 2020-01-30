Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu gelişmenin, 3,1 milyar dolar yatırım değerine sahip otoyolun ve köprünün satışı anlamına gelmediği vurgulanan açıklamada “Çalışmalar devam ediyor. Hisse devriyle yeni ortaklık yapısının; yüzde 49-51 şeklinde olacağı öngörülmektedir. Bu hisse devri, görevli şirketin yüzde 51 hissesinin borçlarıyla birlikte devrini ifade etmektedir. Projeye ortak olacak şirket, projenin kalan kredi anapara ve faiziyle ilgili yükümlülükleri de hissesi oranında üstlenecektir” ifadelerine yer verildi.

Ülkeye sağlanacak katkıya da dikkat çekilen açıklamada “Hisse satışıyla ülkemize yaklaşık 2 milyar 800 milyon dolar kaynak girişi sağlanacağı tahmin edilmektedir. Bu tutar, Türkiye’nin gerçekleştirdiği bir projeye bir defada sağlanan en büyük finansal kaynaklardan biri olup; bu hisse talebi, ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin de bir göstergesidir. Hisse devri sadece işletme dönemine yönelik olup, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve otoyol, işletme dönemi sonunda KGM’ye devredilecektir” denildi.