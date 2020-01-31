Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 5,3 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 arttı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı aralık ayı sonu itibarıyla 23 milyon 156 bin 975 oldu. 23,1 milyon motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 13,8 olarak hesaplandı. Ortalama yaş otomobillerde 12,8, minibüslerde 13,7, otobüslerde 13,5, kamyonetlerde 11,7, kamyonlarda 16,6, motosikletlerde 13,5, özel amaçlı taşıtlarda 12,7 ve traktörlerde 23,9 oldu. Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54’ünü otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14,4’ünü motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,7’sini kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 0,9’unu otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 25,7 azalarak 671 bin 131 adet, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 48,3 artarak 380 bin 77 adet oldu. Böylece 2019 yılı ocak-aralık döneminde trafiğe kayıtlı taşıt sayısında 291 bin 54 adet artış gerçekleşti.