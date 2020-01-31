Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

erkez Bankası, bu yıl ve 2021 yılı için enf-lasyon tahminini değiştirmedi. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, yılın ilk enf-lasyon raporunu açıkladığı toplantıda, enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 8,2 olarak gerçekleşeceği, 2021 yıl sonunda yüzde 5,4’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ettiklerini dile getirdi. Merkez Bankasının 2020 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini yüzde 11, 2021 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini ise yüzde 7 oldu.



TAHMİNİN ALTINDA KAPATTIK

Tüketici enflasyonunun 2019’un son çeyreğinde, bir önceki çeyrek sonuna kıyasla, 2,58 puan artarak yüzde 11,84’e yükseldiğini hatırlatan Uysal, yılı Ekim Enflasyon Raporu tahmininin altında tamamlanıldığını belirtti. Uysal “Böylelikle tüketici enflasyonu bir önceki yıl sonuna kıyasla 8,5 puan gerilemiş oldu. Bu düşüşte birikimli döviz kuru etkilerinin zayıflaması ana belirleyici olurken, ılımlı talep koşulları ile işlenmemiş gıda ve ithalat fiyat gelişmeleri enflasyondaki düşüşe destek veren diğer unsurlar olarak öne çıktı” dedi. Enflasyonun, ekim raporunu takip eden dönemde tahminlerle uyumlu gerçekleştiğini belirten Uysal, şunları kaydetti: Enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlamaya odaklı parasal duruşun ve makro politika koordinasyonunun sürdürüleceği bir çerçeve altında 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerinde değişiklik yapmadık. Yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8,2 olarak koruduk. Enflasyonu düşürmeye odaklı, sıkı bir para politikası duruşu ve güçlü politika koordinasyonu altında, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağı öngörülmektedir.



Krediler yüzde 20 büyür

Türkiye’nin risk priminin bir önceki rapor dönemine göre belirgin ölçüde gerilediğini vurgulayan Uysal “Enflasyon beklentilerindeki ve ülke risk primindeki iyileşme uzun vadeli faizlerin düşmesini sağladı. Böylelikle, kredi faiz oranlarındaki gerileme ve iç talepteki toparlanmayla kredi büyümesi hız kazandı. Gidişat 2020 yılı için TL kredilerde yüzde 20’ler civarında, yabancı kredilerde yatay bir seyir ve toplamda yüzde 15’in üzerinde büyümeye işaret ediyor” ifadelerini kullandı.



Kur hedefimiz yok

Merkez Bankasının nominal ya da reel kur seviye hedefinin bulunmadığını ama döviz kurunda istikrarı önemsediğini kaydeden Murat Uysal, Merkez Bankasının bazı birimlerinin önden İstanbul’daki bir binaya taşındığını söyledi.



Gıdada fire azalacak

Gıdada yüzde 20’lere 30’lara varan fire oranlarının konuşulduğunu anlatan Uysal “Son 2-3 yılda bu konuda ciddi önlemler alındı. Soğuk zincir ve gıda ürünlerinin taşınması noktasında önemli tedbirler alındı. Buradaki fire oranlarının da daha düşük seviyeye gelmesini bekliyoruz” dedi.



Dolarizasyon iyileşiyor

Geçen yılın haziran ayı sonu itibarıyla Türk lirası mevduatlarda yüzde 20-21 artış görülürken yabancı para mevduatlardaki yükselişin yüzde 5 düzeyinde kaldığını vurgulayan Uysal “Burada kritik olan enflasyon bekleyişindeki iyileşme, risk primindeki azalma, küresel şartların sağladığı pozitif hava da dolarizasyonda zamana yayılan iyileşme tahminimizi güçlendiriyor” dedi.



Virüsle ilgili belirsizlik var

Küresel risklere dikkat çeken Uysal “Jeopolitik riskler, kuraklık ve son günlerde Çin’de baş gösteren salgın hastalığa ilişkin artan endişeler küresel büyüme üzerinde aşağı yönlü riskler olarak öne çıkıyor. Bu durumun nereye evrileceğiyle ilgili ciddi belirsizlikler var. Gerektiğinde elimizdeki tüm araçlarla adım atma imkanımız var” diye konuştu. Uysal, söz konusu gelişmenin Türkiye’ye etkilerinin petrol fiyatları baskılanmaya devam ederse pozitif gözüktüğünü ama ticaret ve sermaye bakımından negatif durumla da karşılaşılabileceğini kaydetti.