Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin “Deprem saat 20.55’te vuku buldu. Biz ilk andan itibaren hemen öncelikle İstanbul Maltepe’deki teknoloji merkezimizde ve Diyarbakır Bölge merkezimizde iki adet acil kriz yönetim ekibi oluşturduk. Birkaç saat içerisinde dokuz farklı şehirden 100’den fazla arkadaşımız deprem bölgesine ulaştı. Deprem olur olmaz şebekemizdeki çağrı trafiği inanılmaz derecede arttı. Normal seviyede 200 binler civarında olan çağrı kurma sayısı Elazığ ilinde sekiz kat artarak 1,6 milyon seviyesine ulaştı. Diğer illerden bölgeye olan çağrılarda da üç katın üzerinde artış oldu” dedi. İstanbul İHA