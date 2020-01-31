Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pazarlamada oyunun kuralları yeniden yazılıyor. Fiziksel kanallardan satılan ürünlerin dijital kanallara taşınması yıkıcı bir rekabet unsuru oluşturuyor. Hybrid pazarlama stratejilerinin norm haline geldiği günümüzde CMO’lara (Pazarlama Yöneticilerine) bu yeni stratejilerin inşasında büyük rol düşüyor.

Bu değişim iş dünyasında bir anda pazarlama yöneticilerini en çok aranan ve en çok transfer edilmek istenen kişiler haline getirdi. Bu rekabet ortamında CMO’lar adeta CEO’lardan daha değerli hale gelirken, maaşları da önceki seviyeleri ile kıyaslandığında tavan yaptı.

BMI organizasyonuyla DataExpert ve Fortune Türkiye iş birliğiyle Türkiye’nin en büyük 1000 şirketi üzerinden yapılan araştırmanın 2018 sonuçları bu alandaki büyük değişimi ortaya koydu. Türkiye’nin En Etkin 50 Pazarlama Yöneticisi arasında yer alan CMO’lar’dan (Pazarlama Yöneticileri) yüzde 10’unun başka şirketlere transfer olduğu tespit edildi.

Yeni dünyada oyunu CMO’lar oynayacak

Üst düzey yönetici araştırma şirketi DataExpert Kurucu Ortağı Hasan Altunkaya firmaların düşük maliyetlerle geniş kitlelere ulaşmak istediğini bu yüzden de dijitali stratejilerinin baş köşesine koyduklarını belirtti. Altunkaya “Aynı şekilde pazarlama departmanları da şirketlerin strateji koltuğunda oturmaya başladılar. Artık operasyondan çıkıp stratejik koltuklarda ve icra kurullarında önemli roller üstleniyorlar. Yeni dünyanın rekabet ortamında CMO - üst düzey pazarlama yöneticisi yükselen departman olarak dikkat çekiyor. Pazarlama yöneticilerinin yıllık paketleri artık yan hakları dışında 600 bin TL ile 1 milyon 800 bin TL arasında değişiyor. Bu maaş skalası ve yüksek terfi hızları pozisyona verilen önemi gösteriyor.” diye konuştu. Altunkaya üniversitelerin pazarlama, işletme ve endüstri mühendisliği bölümlerinin önümüzdeki süreçte daha revaçta olacağının da altını çizdi.

Bu yılki araştırma 1 Şubat’ta yayınlanacak

Türkiye’nin En Etkin 50 Pazarlama Yöneticisi’nin belirleneceği araştırma tüm hızıyla devam ediyor. Fortune Türkiye ve DataExpert iş birliğinde yürütülen Türkiye’nin En Etkin 50 Pazarlama Yöneticisi Araştırması, adayların kritik CMO başarı kriterlerindeki performanslarının araştırma danışma kurulu tarafından incelenmesiyle belirlenerek 1 Şubat’ta Fortune Dergisinde yayınlanacak. En Etkin 50 CMO ödül töreni, 18 Şubat Salı günü Şişli’de bir otelde düzenlenecek CMO Summit 2020’de gerçekleşecek.

“Unicornların kulağına fısıldayan adam”

San Francisco’daki Silikon Vadisi şirketlerinden Simon Kucher Partners Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortağı, “Unicornlara Fısıldayan Adam” olarak da bilinen dünyaca ünlü birçok start-up ve unicorn şirketin danışmanı Madhavan Ramanujam’ın açılış konuşmasını yapacağı CMO Summit 2020, iş dünyasından önemli liderleri ağırlayacak.