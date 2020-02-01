Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, salgının etkisiyle e-İhracat’ta müşterilerin “Çin’den gönderilir” ibareli ürünlere taleplerinin azaldığını, Türkiye’den gönderilenlere talebin ise beş kat arttığını bildirdi. Ekmekçi, salgının Uzak Doğu merkezli e-Ticaret sitelerinden gerçekleştirilen alışverişlere etkisine ilişkin, uzmanların Çin’deki koronavirüsün kargo paketleri ile taşınmasının mümkün olmadığını belirtse de sosyal medyada yapılan paylaşımlardan dolayı tüketicilerin Çin’den gelen kargolara temkinli yaklaştığını söyledi. Bu platformların Çin’den gönderilen ürünlerine talepte düşüş olduğunun gözlemlendiğine işaret eden Ekmekçi “Sevgililer Günü’nün yaklaşması ile tabii olarak yükselmeye başlayan sektör virüsten etkilenmemiş gözüküyor. Ancak Çin’deki karantina ve iç durumlardan kaynaklı tedarik zincirlerinde yaşanacak aksaklıklar Türkiye’ye olumsuz etkileyebilir” dedi.