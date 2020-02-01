Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar ve euro'da son durum... İstanbul Kapalıçarşı'da 5,9810 liradan alınan dolar, 5,9830 liradan, 6,5930 liradan alınan euro ise 6,5950 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 5,98, euro ise 6,5990 liradan satılmıştı.