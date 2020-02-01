Dolar ve euro'da son durum... İstanbul Kapalıçarşı'da 5,9810 liradan alınan dolar, 5,9830 liradan, 6,5930 liradan alınan euro ise 6,5950 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 5,98, euro ise 6,5990 liradan satılmıştı.
Dolar ve euro'da son durum (1 Şubat dolar ve euro oranları)
01.02.2020 - 08:44 | Son Güncelleme: 01.02.2020 - 08:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar ve euro'da son durum... Dolar 5,9830 liradan, euro ise 6,5950 liradan güne başladı. İşte 1 Şubat dolar ve euro oranları...
Etiketler : Dolar,euro,son durum,
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