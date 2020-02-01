Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Silahlı Mini/Mikro İHA Projemiz kapsamında geliştirilen SONGAR silahlı drone sistemlerinin güvenlik güçlerimize teslim edildiğini belirterek özelliklerini şöyle sıraladı:
" 5,56 kalibreli makinalı tüfek, 200 mermi taşıma kapasitesi, Gece ve gündüz operasyon desteği, 0-10 km operasyonel menzil, Üretici: Asis A.Ş."
Silahlı mini İHA güvenlik güçlerine teslim edildi
01.02.2020 - 11:26 | Son Güncelleme: 01.02.2020 - 11:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Silahlı Mini/Mikro İHA Projesi kapsamında geliştirilen SONGAR silahlı drone sistemlerinin güvenlik güçlerimize teslim edildiğini açıkladı.
Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Silahlı Mini/Mikro İHA Projemiz kapsamında geliştirilen SONGAR silahlı drone sistemlerinin güvenlik güçlerimize teslim edildiğini belirterek özelliklerini şöyle sıraladı:
Kaynak: İHA
Etiketler : Silahlı mini İHA,güvenlik güçleri,teslim,
678710 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/678710.aspx
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