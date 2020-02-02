Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlıklı Su Derneği (SASUDER) Başkanı Orhan Korkusuz, hem ekonomik hem de sağlıklı su isteyenlerin tercihlerinin, su arıtma cihazına kaydığını, 2020 içinde su arıtma cihazı olan ev sayısının yüzde 20 artacağını öngördüklerini söyledi. Korkusuz “4 kişilik bir ailenin haftalık su tüketimini 2 damacana olarak düşünürsek yıllık su faturası markalara göre değişmekle birlikte bin 144 TL ile bin 917 TL arasında gerçekleşiyor. Tüketici, her yıl bu meblağı ödemek yerine bir kez alınacak kaliteli bir su arıtma cihazı ile musluğundan akan suyu içme suyuna çevirmeyi tercih ediyor” diye konuştu.

Korkusuz su arıtma cihazı almak isteyenlere bir takım hatırlatmalarda da bulunarak “Damacanalarda kullanılan BPA’nın (Bisphenol-A) kanser başta olmak üzere pek çok hastalık yaptığına dair araştırma sonuçları paylaşılmaya başlayınca vatandaş da doğal olarak plastik malzemeden korkmaya başladı. Arıtma cihazlarının içinde de plastik kullanılmaktadır. Bu plastiğin kanser yapmadığına dair NSF belgesi olması gerekir. Su arıtma cihazı alırken NSF belgesi olup olmadığını mutlaka sorun. Önemli bir diğer soru da, tüm malzemenin ve yedek parçalarının NSF belgesine sahip olup olmadığıdır. Tüketiciyi yanıltmaya çalışan bazı merdiven altı firmalar birkaç parçaya aldıkları belgenin tüm cihaz için geçerli olduğunu söyleyebilir. Tüketici bir konuda mutlaka dikkatli olmalıdır” dedi.