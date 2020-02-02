Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 68,9 iken, Ocak ayında yüzde 14,6 oranında artarak 78,9 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi yüzde 4,6 artarak 93,3 oldu. Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi ise yüzde 33 artışla 64,6 değerini aldı.

İnşaat sektöründe Ocak ayında girişimlerin yüzde 32'si faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 68'i ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan en önemli temel faktörlerden; "finansman sorunları" Aralık ayında yüzde 44,4 iken Ocak ayında yüzde 48,5, "talep yetersizliği" Aralık ayında yüzde 43,3 iken Ocak ayında yüzde 36,1 ve "hava şartları" Aralık ayında yüzde 7,9 iken Ocak ayında yüzde 15,5 oldu.