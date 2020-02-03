Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapalıçarşı'da 5,9850 liradan alınan dolar, 5,9870 liradan satılıyor. 6,6350 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,6370 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9850 lira, avronun satış fiyatı ise 6,6150 lira olmuştu.