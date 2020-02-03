Kapalıçarşı'da 5,9850 liradan alınan dolar, 5,9870 liradan satılıyor. 6,6350 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,6370 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9850 lira, avronun satış fiyatı ise 6,6150 lira olmuştu.
Dolar ve Euro bugün kaç TL? 3 Şubat döviz kuru (3 Şubat 2020 güncel dolar ve euro kuru)
03.02.2020 - 09:02 | Son Güncelleme: 03.02.2020 - 09:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar ve Euro bugün kaç TL? 3 Şubat döviz kuru... İstanbul serbest piyasada dolar 5,9870 liradan, avro 6,6370 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 5,9850 liradan alınan dolar, 5,9870 liradan satılıyor. 6,6350 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,6370 lira olarak belirlendi.
Kaynak: AA
Etiketler : 3 Şubat döviz kuru,dolar,euro,döviz,
679043 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/679043.aspx
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