Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU - Türkiye ulaştırma projelerinde yeniden gaza basıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul’da bu yıl temel atmayı planladıklarını ayrıca Büyük İstanbul Tüneli’nde ihaleye çıkacaklarını bildirdi. Ankara-Niğde Otoyolu ile Ankara’yı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine bağlayacaklarını ifade eden Turhan Ankara-Sivas YHT hattında ise yılın ilk çeyreğinde test sürüşlerinin başlanacağı müjdesini verdi.



ÇANAKKALE’DE AYAKLAR YÜKSELİYOR

2003’ten bu yana kamu-özel ortaklığı projeleriyle 776,6 milyar lira yatırım yaparak birçok projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Turhan, söz konusu yatırımların yüzde 77’sinin tamamlandığını, yapımı devam eden projelerle 45,5 milyar liralık yatırımı daha ülkeye kazandıracaklarını dile getirdi. Turhan, Kuzey Marmara Otoyolu’nun 2’nci ve 3’üncü kesiminde (Kınalı-Odayeri ve Kurtköy-Akyazı) çalışmaların devam ettiğini, kalan kesimin 2020’de bitirileceğini vurgulayarak, “1915 Çanakkale Köprüsü’nün de yer aldığı 101 kilometrelik ‘Malkara-Gelibolu-1915 Çanakkale Köprüsü ve Çanakkale Bağlantısı’ devam ediyor. Bu dev yapının ayakları yükseliyor” dedi.



ANKARA GÜNEYDOĞUYA BAĞLANIYOR

Ankara-Niğde Otoyolu ile Ankara’yı Aksaray, Nevşehir ve Niğde üzerinden Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine bağlayacaklarını belirten Turhan, ayrıca Aydın-Denizli Otoyolunda yeniden ihaleye çıkacakları bilgisini verdi. Ankara-Sivas YHT hattında ise yılın ilk çeyreğinde test sürüşlerine başlayacaklarına dikkat çeken Turhan, TÜVASAŞ’ta ilk prototip Millî Elektrikli Tren setini de raylara indireceklerini ve seri üretimine başlayacaklarını açıkladı.



İKİ DEV PROJE İÇİN START VERİLİYOR

Öte yandan Yenikapı-Sefaköy hattını Büyük İstanbul Tüneli ile entegre olacak şekilde gerçekleştirmeyi planladıklarını anlatan Turhan, “Yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştireceğimiz Büyük İstanbul Tüneli Projesi’nin ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz” diye konuştu. Kanal İstanbul Projesi’ne de değinen Turhan, şöyle konuştu: Projeye ilişkin 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı askı süreci tamamlandı. 1/25.000’lik ve 1/5.000’liklere ilişkin plan çalışmaları ise devam ediyor. Bunun bitmesinden sonra ihale sürecini başlatmış olacağız. Gerek resmî yazıyla, gerekse şifahi olarak birçok ülkenin firması ile kredi kuruluşları projeyle ilgileniyor. Rusya, Çin, Hollanda ve Belçika’dan, ayrıca dünyanın diğer ülkelerinden ilgilenenler var. Bu yıl Kanal İstanbul inşaatına başlayacağız. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin hükümlerini hiçbir şekilde ihlal etmeden, İstanbul Boğazı deniz ulaştırmasına açık tutularak, alternatif bir kapının açılmasını sağlayacağız. İstanbul Boğazı’nı kazalardan ve tehlikeli yüklerden koruyacağız.



“Avrasya’da en son iki yıl önce zam yapmıştık”

Bakan Turhan Avrasya Tüneli geçişlerine yapılan yüzde 56 zam ile ilgili olarak şunları söyledi: Geçiş ücretleri, sözleşme kapsamında yılda iki defa güncellenerek uygulanıyor. İdarenin kontrolünde yapılıyor. En son güncelleme 1 Temmuz 2018’de yapıldı. 2020’nin başındaki güncelleme formülüne göre yapılan hesaplarda 23,30 lira olarak uygulanan geçiş ücreti 36,40 liraya çıktı.



İstanbul Havalimanı’ndan hazineye 22,4 milyon avro

∂ Bakan Turhan, İstanbul Havalimanı’nın ilk yılında garanti edilen yolcu sayısını geçtiğini belirterek “2019 sonuna kadar 330 bin 574 uçak ve 55 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı. Havalimanı işletmecisi şirket kamuya 22,4 milyon avroluk ek ödeme yapacak” dedi. Turhan, ayrıca Sabiha Gökçen’de yeni pistin yapımının devam ettiğini, yıl sonuna kadar hizmete açmayı planladıklarını söyledi.

