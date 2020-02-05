Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi - Üç sezona yayılması planlanan programın ilk yılında, Mersin, Adana, Konya, Karaman, Manisa ve İzmir olmak üzere toplam altı ilde mısır tarımı yapan 1.072 mısır üreticisine ulaşılırken, programın ikinci fazına ayçiçek üreticisi de dâhil olacak. Program ile mısır üretiminde verimliliği artırdıklarını belirten Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye & Afrika Yönetim Kurulu Başkanı Murat Tarakçıoğlu “İlk yılın sonunda programa katılarak tüm önerileri uygulayan çiftçilerimizin verimi yüzde 21 oranında arttı. Cargill olarak bu projeye yatırdığımız her 1 TL’nin, 2,53 TL değerinde sosyal getirisi oldu” dedi. Tarakçıoğlu, yeni dönemle ilgili olarak ise şu bilgileri verdi: Daha fazla çiftçiye bir araya geleceğiz. Uydu destek masası kurup, Uydudan Tarla Sağlığı Takibi uygulamasını daha etkin kullanacağız. Ayrıca tarımda sıfır atık yönetimine geçeceğiz.