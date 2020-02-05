Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA - Tağşişli gıda ile mücadele bugüne kadar tüketiciler tarafından ihbar, şikâyet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı’na yapılan başvurular üzerinden yürütülüyordu. Bakanlığın yapacağı yeni düzenleme ile artık mücadeleye vatandaşlar da dâhil olacak ve fahri müfettişlik yapacak. Mevcut durumda şüphelenilen ürün, Bakanlığın laboratuvarlarında test ettirilebiliyordu. Ancak, analiz ücretinin yüksekliği sebebiyle bu sistem etkin işletilemiyordu. Laboratuvarlarda, KDV hariç, et ürünleri için 151 lira, bal için 427 lira, süt ve süt ürünleri için 355 lira, balık için 843 lira, baharat, salça ve soslar için 628 lira, takviye edici gıdaların analizi için ise 287 lira ücret alınıyor. Yeni dönemde analiz ücretleri aşağı çekilecek. Böylece, aldığı üründen şüphelenen herkes bakanlık laboratuvarlarında kolayca ürününü test ettirebilecek. Ayrıca getirdiği üründe tağşiş tespit edilirse analiz ücreti iade edilecek. 39 ilde bulunan Gıda Kontrol Laboratuvarında yapılan analiz sonuçları ise 2-5 gün içerisinde SMS ile vatandaşa bildirilecek. Vatandaşın laboratuvara götürdüğü ürünlerin analizinde taklit veya tağşişe rastlanırsa firmaya doğrudan ceza yazılabilecek.



SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Vatandaş şüphelendiği bir üründen numune alacak. Açık ya da ambalajlı ürün laboratuvara test amacıyla götürülecek. Elden teslim edilmesi gereken ürünün, hangi firmadan alındığı yetkililere bildirilecek.