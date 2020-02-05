Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yıla kıyasla gözlenen yüzde 9,7'lik artış oranı, CMO'ların şirketlerde artan değerinin göstergesi olarak kabul ediliyor. CMO'ların yaptıkları çalışmalarda dijitale ayırdıkları bütçe ise ortalama yüzde 40'ı buluyor.



Yönetim kademelerindeki dinamiklerin değişmesi ile kurumların büyüme stratejilerinin kilit noktasında konumlanan CMO'lar, Fortune Türkiye ve DataExpert iş birliği ile yapılan ‘En Etkin 50 CMO' araştırması ile mercek altına alındı.

CMO'ların Yüzde 42'si Kadın

Türkiye'nin en büyük şirketlerindeki çalışmalarıyla araştırmaya katılan CMO'ların ortalama tecrübe süresi 15 yıl, bulundukları pozisyondaki çalışma süreleri ise 7 yıl olarak tespit edildi. Çalışmalarını ortalama 30 kişilik ekiplerle sürdüren CMO'ların yüzde 42'sini kadınlar oluşturuyor. Pazarlama şirketlerinde görev alan CMO'lar arasında 2 bin kişilik ekip yöneten CMO'lar da bulunuyor.

Yüzde 54'ü yerli markalarda görev yapıyor

Türkiye ekonomisine önemli katkıları bulunan şirketlerde görev alan CMO'lar, bu şirketlerdeki total bütçenin ortalama yüzde 20'sini yönetiyor. CMO'ların yaptıkları çalışmalarda dijitale ayırdıkları bütçe ise ortalama yüzde 40'ı buluyor. Diğer dikkat çekici gösterge ise En Etkin 50 CMO'nun yüzde 54'ünün Türk markalarda görev alıyor olması.

Listede kimler var

En Etkin 50 CMO listesinde Türk Hava Yolları, A101, Vodafone, Coca-Cola, Reckitt Benckiser gibi ulusal ve uluslararası pek çok şirketin başarılı isimleri bulunuyor.

Ödüller 18 Şubat'ta verilecek

En Etkin 50 CMO ödül töreni, 18 Şubat Salı günü Şişli'de bir otelde düzenlenecek CMO Summit 2020'de gerçekleşecek.