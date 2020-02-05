Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,18 değer kazandı. Endeks, 1.438,36 puanlık artışla 123 bin 574 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 6,8 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,47, holding endeksi de yüzde 1,45 değer kazandı.