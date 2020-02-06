Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mobil abone sayısı 23,4 milyon olarak gerçekleşen Vodafone’un, faturalı abone sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon artışla 14,2 milyona çıktı. Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı son 12 ayda 159 bin net abone artışı ile 1 milyonu aşarken, servis gelirleri yüzde 33,2 arttı. Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan “Tüm kanallarda tek bir odağımız var; o da dijitalleşme” diyerek, dijital müşteri sayılarının 13,4 milyonu aştığını kaydetti. Deegan “Türkiye’nin ve sektörümüzün geleceğine duyduğumuz güvenle daha dijital bir Türkiye için yatırım yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.