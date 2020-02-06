Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta altın fiyatları hareketli günler yaşadı. Altın yakın zamandaki hızla düşüşünün ardından yatırımcıların yayılmaya devam eden corona virüsü endişeleriyle hafif yükseldi. İşte 6 Şubat tarihli gram ve çeyrek altın fiyatları... Ekonomide yaşanan gelişmelerle beraber altın fiyatlarındaki dalgalanmalar da devam ediyor. Güvenli liman altında fiyatların son durumu her gün merak konusu oluyor. Özellikle küresel piyasalarda Çin’deki salgının etkilediği altın fiyatları haberimizde…

ALTIN FİYATLARI 6 ŞUBAT

Gram altın: 298,92 Lira

Çeyrek altın: 489,67 Lira

Yarım altın: 979,53 Lira

Cumhuriyet altını: 2.012,00 Lira