Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde 2019 yılında ortalama hane halkı büyüklüğü 3,35 kişi oldu. 2009 yılında illere göre ortalama hane halkı büyüklüğü 4 kişi iken, son on yılda 3,35 kişiye geriledi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “İllere göre bir değerlendirme yaptığımızda 2019 yılında hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il 6,11 ortalaması ile Şırnak olurken, bu ilimizi 5,39 kişi ile Hakkari, 5,38 ile Urfa, 5,23 kişi ile Batman, 5,03 kişi ile de Siirt takip etti. Ortalama hane halkı büyüklüğünün en düşük olduğu iller ise 2,63 kişi ile Çanakkale, 2,68 kişi ortalaması ile Eskişehir, 2,71 ile Balıkesir ve 2,72 ile Tunceli takip etti” dedi.

“İlk 5 büyükşehirde durum”

Birçok ilde hane halkı sayısında düşüşler olduğunu belirten Özelmacıklı “Ortalama hane halkı büyüklüğü 2019 yılında İstanbul’da 3,33, Ankara’da 3,06, İzmir’de 2,95, Bursa’da 3,26 ve Antalya’da 3,06 kişi oldu” dedi.

“Yabancı nüfusunda artış yüzde 26”

Ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus sayısının bir önceki yıla göre yüzde 26 artış gösterdiğini ifade eden Altın Emlak Genel Müdürü “2018 yılında 1 milyon 211 bin 34 kişi olan toplam yabancı nüfusumuz, 2019 yılında 1 milyon 531 bin 180’e yükseldi. Ülkemizde 313 bin 810 Irak, 152 bin 230 Afganistan, 133 bin 669 Türkmenistan, 114 bin 277 Suriye, 92 bin 718 İran ve 88 bin 539 Almanya vatandaşı yer alıyor. Toplam yabancı mülkiyet sayısı da 340 bin 489 oldu” dedi.

“Değerli konut vergisi tapuları artıracak, daireleri küçültecek”

Değeri 5 milyon TL ve üzerinde olan Değerli Konut Vergisi’ne tabi mesken nitelikli taşınmazlara ilişkin itirazların Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirildiğini ve sonuçların ilgililere tebligatının yapıldığını da belirten Özelmacıklı “Müteahhitler daireleri küçültme ve bir daireyi birden fazla bağımsız bölüm haline getirmek suretiyle değerli konut vergisine çözümler ürettiler bile. Hane halkı sayısı geriye gittikçe daire metrekarelerimiz de küçülmeye devam edecek” dedi.