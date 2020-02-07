Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tesis, yaklaşık dört bin metrekare alan üzerinde kurulacak. Millî muharip uçağın zorlu hava şartlarında yıldırım kaynaklı hasar veya ekipman arıza etkilerinin tamamen ortadan kaldırılmasını sağlayacak çalışmaların yapılacağı tesisin 2022 yılında tamamlanması tahmin ediliyor. İmza töreninde konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil “Testler aynı zamanda birer AR-GE projesi gibi değerlendirilecek. Yakın zamanda birçok test merkezini daha şirketimize kazandıracağız” dedi. HIZAL Genel Müdürü Prof. Dr. Mizrahan Hızal ise “Böyle önemli testleri yerli imkânlarla yapmamız eksiklerin yerinde tespit edilmesi açısından önem arz ediyor” diye konuştu.

MEVLÜT HASGÜL ANKARA İHA

