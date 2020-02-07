Tesis, yaklaşık dört bin metrekare alan üzerinde kurulacak. Millî muharip uçağın zorlu hava şartlarında yıldırım kaynaklı hasar veya ekipman arıza etkilerinin tamamen ortadan kaldırılmasını sağlayacak çalışmaların yapılacağı tesisin 2022 yılında tamamlanması tahmin ediliyor. İmza töreninde konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil “Testler aynı zamanda birer AR-GE projesi gibi değerlendirilecek. Yakın zamanda birçok test merkezini daha şirketimize kazandıracağız” dedi. HIZAL Genel Müdürü Prof. Dr. Mizrahan Hızal ise “Böyle önemli testleri yerli imkânlarla yapmamız eksiklerin yerinde tespit edilmesi açısından önem arz ediyor” diye konuştu.
MEVLÜT HASGÜL ANKARA İHA
Millî muharip uçağın yıldırım test tesisi 2022’de hazır
07.02.2020 - 05:19 | Son Güncelleme: 07.02.2020 - 05:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile HIZAL arasında millî muharip uçak için yıldırım test tesisi yapılmasına dair sözleşme imzalandı.
Tesis, yaklaşık dört bin metrekare alan üzerinde kurulacak. Millî muharip uçağın zorlu hava şartlarında yıldırım kaynaklı hasar veya ekipman arıza etkilerinin tamamen ortadan kaldırılmasını sağlayacak çalışmaların yapılacağı tesisin 2022 yılında tamamlanması tahmin ediliyor. İmza töreninde konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil “Testler aynı zamanda birer AR-GE projesi gibi değerlendirilecek. Yakın zamanda birçok test merkezini daha şirketimize kazandıracağız” dedi. HIZAL Genel Müdürü Prof. Dr. Mizrahan Hızal ise “Böyle önemli testleri yerli imkânlarla yapmamız eksiklerin yerinde tespit edilmesi açısından önem arz ediyor” diye konuştu.
Etiketler : uçak,haberler,
679777 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/679777.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER