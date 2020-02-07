Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,23 değer kaybetti. Endeks, 275,55 puanlık azalışla 122 bin 8 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 4,9 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,67, holding endeksi de yüzde 0,17 değer kaybetti.
Borsa ilk yarıda düştü
07.02.2020 - 13:31 | Son Güncelleme: 07.02.2020 - 13:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,23 değer kaybetti.
Etiketler : Borsa,
679847 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/679847.aspx
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