Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! İstanbul Kapalıçarşı’da 302,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 302,40 liradan, bin 992 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 13 liradan, 276 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 280 liradan, bin 946 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 966 liradan, 973 liradan alınan Yarım Ziynet 983 liradan ve 487 liradan alınan Çeyrek Ziynet 492 liradan satıldı.
Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! (7 Şubat 2020 güncel altın fiyatları)
07.02.2020 - 18:11 | Son Güncelleme: 07.02.2020 - 18:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 302,40 lira oldu. İşte 7 Şubat 2020 güncel altın fiyatları...
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