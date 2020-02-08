Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otomotiv yan sanayi Türkiye’nin otomobili TOGG için üretime başlıyor. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, TOGG ile iş birliğinin çok iyi gittiğini belirterek “Bizim TOGG’la şu an görüşen, aralarında elektrikli araçlara da parça üreten 60 civarında üyemiz var. Bunlar arasında 25 firmayla iş birliğine başladılar. Ama hedefleri 60 firmanın tamamıyla çalışabilmek” dedi. Türkiye’deki tedarikçiler olarak bir elektrikli aracın yüzde 25 ile yüzde 30’unu karşılayabilecek durumda olduklarını ifade eden Kanca “Bu aslında yetersiz ama çok da düşük bir oran değil. Çünkü zaten batarya, elektronik aksam, yazlım vs. dediğimizde elektrikli bir araçta, maliyetin büyük bir kısmı bildiğimiz klasik yelpazenin dışına taşıyor. Türkiye ile rakip olacak ülkelerde de durum aynı veya daha kötü. Biz Türkiye’deki firmalar olarak dönüşüm konusunda Avrupa’ya göre daha erken uyandık” diye konuştu.

Türkiye’nin 50 yıllık bir zamanda ciddi sayıda kaliteli Türk tedarik sanayicisi yetiştirdiğini dile getiren Kanca, şunları söyledi: Mesela sadece içinde bulunduğumuz TOSB’da 90 tane firma var. Bentley’den Porsche’ye, Audi’den Mercedes’e, Ford’dan BMW’ye ve Toyota’ya kadar en nitelikli, üst seviye araçların parçaları üretiliyor. Üyelerimizin ürettiği parçaların yüzde 50’si ihracat zaten. Bu parçalar Avrupa’ya, ABD’ye, Japonya’ya, Güney Kore’ye gidiyor. Volkswagen’i Türkiye’ye getiren şey sadece bazılarının iddia ettiği gibi verilen teşvik değil. Böyle güçlü bir tedarik ağınız olmasa niye gelsin yabancı yatırımcı? Herhangi bir ülkeye gider. Türkiye’ye asıl bunu çeken bizim hem kalitemiz hem de rekabetçi yani ekonomik olmamız.