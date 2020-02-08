Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA - Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, 2019 sonu itibarıyla toplamda 10 bin 100 projeyi üstlendiklerini belirterek, 400 milyar dolar ciro elde ettiklerini söyledi. Müteahhitlik sektörünün sorunlarını ve bu yılki hedeflerini bir grup gazeteciye değerlendiren Yenigün “Geçen yıl yurt dışında 18 milyar dolarlık sözleşme imzaladık. Bu yıl içinse 20 milyar dolar hedefliyoruz. Orta vadede 100 bin Türk işçiyi yurt dışına götürmek istiyoruz” dedi. Sektörün kaliteli iş yapması için düzenlemenin şart olduğunu belirten Yenigün “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının verilerine göre 440 bin müteahhit var. Mesleğin tanımı yeniden yapılmalı. Firmalar daha sıkı denetlenmeli. Teknik ve finansal kapasitesi yeterli olmayan ve kötü iş yapan sektörden ayıklanmalı. Yabancı ülkelerin şartnameleri var. Bu kurallara uymadan yapı inşa edemiyorsunuz. Bizde de aynısı olmalı. Çünkü Türkiye deprem kuşağında yer alıyor. İşi sıkı tutmalıyız. Sıfır tolerans olmalı” diye konuştu.



ÇİN FİYATIYLA AB STANDARDI

2015’te Rusya ile yaşanan uçak krizi sonrası düşen işlerin son yıllarda tekrar yükselişe geçtiğini kaydeden Yenigün, şöyle devam etti: Ancak Türkmenistan’da sorunlar devam ediyor. Körfez ülkeleri ise siyasi nedenlerden dolayı duygusal davranıyor. Türkiye’ye karşı oluşturdukları kötü algı nedeniyle 3 milyar dolarlık iş kaybettik. Japonya ile son yıllarda yakınlaşmamız oldu. Yurt dışındaki işleri için bizi istiyorlar. Bizde finansman yok ama girişimcilik var. Batı Sahra altı ülkelerini Japonya ile değerlendireceğiz. Afrika’da son beş yıldır Türk firmaları tercih ediliyor. Demokratik Kongo Cumhuriyetinin Bakanı yaptığımız işleri o kadar beğenmiş ki bize ‘Siz Çin fiyatlarıyla Avrupa standartlarında bize iş yapıyorsunuz’ dedi.”



YURT DIŞINDA İŞÇİ SORUNU VAR

Yenigün “Yurt dışındaki işlerimizde, işçi uyuşmazlığı var. Özellikle Körfez ülkelerinde sorun yaşıyoruz. Bu ülkelerde tatil cuma-cumartesi iken bizde cumartesi-pazar. İşçilerimize dava açılıyor. Bu yüzden az Türk işçi çalıştırılıyor. Üç kamu bankasının yurt dışı istihdamı teşviki ile bu sorunun üstesinden geleceğiz. Yurt dışına götürülen her bir işçi için 45 bin dolar teşvik verilecek. Kontrolünü sağlayacak mekanizma da kurulacak” ifadelerini kullandı. Libya’da Türk firmaların hak ediş alacaklarının 1 milyar dolar olduğuna işaret eden Yenigün “Teminat mektupları için yılda 50 milyon dolar komisyon ücreti ödüyoruz. Bütün ihtilafları çözmek için adım atılmasını umuyoruz” değerlendirmesini yaptı.



ALGI İÇİN LÜKS ARABAYA BİNİYORLAR

TMB üyesi Deha Emral “Türkiye’de bakkal açmak zor ama müteahhit olmak kolay. Bazı müteahhitler algı için lüks araba alıyor. Teminat aldığı kişi arabaya bakıyor, ‘bu arabaya biniyorsa sorun yaşanmaz’ diyor. Çoğu müteahhidin arabası algı için” dedi.