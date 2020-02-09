Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genç MİAD (Malatyalı İş Adamları Derneği) Genel Sekreteri Hakan Odabaşı, geleneksel sektörlerin yanı sıra ‘start-up’lara da yöneleceklerini söyledi. Odabaşı, Genç MİAD Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte, Genel Yayın Yönetmeni’miz İsmail Kapan’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Yeni dönem çalışmaları hakkında bilgiler veren Hakan Odabaşı “Genç MİAD olarak bir kuluçka merkezi kurmak istiyoruz. Bu kapsamda teknokentleri ziyaret ediyoruz. Özellikle yazılımcı gençleri destekleyip, yeni bir ürün çıkarmak istiyoruz. Bunun için iki iş modeli üzerinde çalışıyoruz. Bunlardan birisi depolama otomasyonu üzerine olacak. STK olarak iş adamlarını buraya yönlendireceğiz. Katma değeri yüksek, farklı işlere imza atmak istiyoruz” dedi. Genç MİAD Başkan Vekili Murat Güler de “Yaptığımız işlerle ülke ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz. Yeni nesil, sanayi teknolojileri anlamında çok güzel şeyler yapıyor. Selçuk Bayraktar bu konuda gerçekten büyük bir çığır açtı. Hedefimiz, bu gibi çalışmaları daha da geliştirerek ilerletmek” diye konuştu.

Genel Yayın Yönetmeni’miz İsmail Kapan ise; genç iş insanlarının teşebbüslerinin çok kıymetli olduğunu belirterek “Malatya gibi potansiyeli yüksek şehirlerin hak ettiği yere gelmesi gerekiyor. Bölgedeki iş dünyası bu anlamda ciddi misyonlar üstleniyor. Bunun meyvelerini de inşallah önümüzdeki süreçte toplayacağız” ifadelerini kullandı.