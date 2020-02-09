Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Gıdada tağşiş ve taklit yapanlara yönelik ağır cezalar getirecek olan bakanlık, şimdi de özel gıda laboratuvarlarıyla ilgili yönetmelik taslağı hazırladı. Taslağa göre, özel gıda laboratuvarları, onaylanmış faaliyetleri dışında denetim, ithalat ve ihracat numuneleri için muayene raporu hazırlayamayacak. Bakanlıktan yetki almak isteyen laboratuvarlar için akreditasyon zorunlu olacak. Bakanlıktan izinsiz faaliyette bulunan veya analiz yapmadan rapor düzenleyenlere 10 bin lira para cezası kesilecek. Suçun tekrarlanması durumunda ise ceza ikiye katlanacak. Buna ek olarak, Bakanlığın belirleyeceği denetçiler de şikâyetlerin dışında haber vermeden iki yılda en az 1 defa laboratuvarları denetleyecek. Öte yandan, laboratuvarlarda müdür, kalite yönetim birim sorumlusu, numune kabul ve rapor düzenleme birim sorumlusu, yeterli sayıda personel ve yardımcısı istihdam edilecek. Görevli personelin işten ayrılması durumunda, birimine göre 30 gün içinde yenisinin bulunması zorunlu olacak.