Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Tarım ve Orman Bakanlığı bu kapsamda orman köylülerinin sosyoekonomik ihtiyaçlarını karşılayacak. Köylünün ürettiği ürünleri ve iş gücünü değerlendirici, istihdam sağlayıcı her türlü proje desteklenecek. Orman Genel Müdürlüğü bu sene; 10 bin 700 aileye 40 milyon lirası hibe ve 162 milyon lirası kredi olmak üzere toplam 202 milyon lira destek sağlamayı planlıyor. Bakanlık verilerine göre Türkiye’de 22 bin 948 orman köyünde yaklaşık 7 milyon kişi yaşıyor. Orman köylüleri; sosyal imkânların azlığı, temel hizmetlere ulaşımın zor olması ve geçim sıkıntısı sebebiyle köyden şehre hızla göç veriyor. Hükûmet, refah seviyesini yükseltmek amacıyla bu desteği verecek. Hayvancılık, arıcılık ve sosyal projeler için kullanılan kredilerden faiz alınmayacak. Bunların dışındaki 1-4 yıl vadeli diğer projelerde, Ziraat Bankasının tarımsal kredilere uyguladığı faizin onda biri uygulanacak. Yine, orman köylüsünün dış cephe mantolama projelerinde 14 bin liraya kadar kredi kullandırılacak. Dam örtülüğü yatırımı da desteklenecek.