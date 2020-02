Türkiye Gazetesi

Hükûmet, tüketicinin ve iş dünyasının sıklıkla şikayet ettiği bankaların işlem komisyonlarını yeniden düzenlendi. EFT ücretleri bazı bankalarda 850 TL gibi oldukça yüksek seviyeleri buluyor, bu durum, işlem yapacak vatandaşa ceza gibi fatura çıkarıyordu. İşlem maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla yapılan düzenlemede yeni ücret ve komisyonları oranları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Merkez Bankası tarafından belirlendi. Söz konusu BDDK yönetmeliği ve TCMB tebliği doğrultusunda, bankalar tarafından ticari müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisyonların sayısı 2 bin 400 adetten 51’e indirildi. 2014’te 20 ile sınırlandırılan bireysel müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisyonların sayısı da 16’ya düşürüldü.



ÜST LİMİT GETİRİLDİ

Buna göre EFT işlemlerinden alınabilecek ücret; işlem tutarının 1.000 lira ve altında olması halinde, mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1 lirayı, ATM’den yapılan işlemlerde 2 lirayı, diğer kanallarla yapılan işlemlerde ise 5 lirayı geçemeyecek. Şubelerden yapılacak 50 bin liranın üzerindeki EFT’den ise, 100 lira işlem ücreti alınacak. Geç işlemlerde belirlenen azami ücretler, yüzde 50 artırımlı olarak gerçekleştirilecek. Bu rakamlar 8050 TL’ye kadar çıkıyordu. Bu arada ticari müşteriler ve finansal tüketiciler gerçekleştireceği havale işlemlerinde ise, aynı tutar dilimleri için, EFT’de belirlenen ücretlerin yarısını ödeyecek. Müşterilerin kıymetli maden transfer işlemlerinden alınacak ücret ise, işlem başına belirlenen transfer ücretinin yüzde 15 fazlasını aşamayacak.



‘TİCARİ’DE YENİ ORANLAR

Düzenleme ile ayrıca;

¥ Ticari müşterilerden alınan hesap işletim ücreti ve hesap açılış ücreti kaldırıldı.

¥ Ticari kredilerde tahsis ücretleri, verilen kredinin on binde 25’i ile sınırlandırıldı.

¥ Ticari kredilerde hâlen yüzde 2 ila 6 aralığında belirlenen erken ödeme komisyonu, yeni tebliğ ile kalan vadesi 2 yıla kadar olanlarda yüzde 1’e, vadesi 2 yıldan uzun olanlarda yüzde 2’ye düşürüldü.



NAKİT ÇEKİME YÜZDE 1 SINIRI

¥ Ticari kredi kartlarında yüzde 3-4 seviyelerinde olan nakit avans komisyonu yüzde 1 ile sınırlandırıldı. Bu oran finansal tüketiciler için en fazla yüzde 1 olarak belirlendi.

¥ Ticari kredi kartlarında üyelik ücretine herhangi bir sınır getirilmezken, finansal tüketicilerde kayıp, çalıntı ve benzeri nedenlerle yılda 2 adede kadar kart yenileme ücreti kaldırıldı. Bir yılda 2’den fazla kart yenileme durumunda ise sadece kart maliyetinin alınmasına ilişkin düzenleme yapıldı.

BDDK ve TCMB’nin söz konusu düzenlemeleri, 1 Mart 2020’den itibaren yürürlüğe girecek.



Bankaya beş yılda 210 milyar ödedik

∂ Bankaların hizmet gelirleri ve kullandırdıkları krediler nedeniyle vatandaştan aldığı komisyonların tutarı, 2019’da, bir önceki yıla göre yüzde 35 artarak 65,6 milyar liraya ulaştı. Söz konusu gelirlerin toplam faiz dışı gelirler içindeki payı yüzde 61,8 olarak hesaplandı. Geçen yıl bankalar, sadece hizmet geliri olarak 49,6 milyar lira, ücret ve komisyon olarak da 16 milyar lira gelir kaydetti. Bu arada son beş yılda hizmet gelirleri ve krediler sebebiyle bankalara ödenen toplam rakam, 209,3 milyar liraya ulaştı.



Şikâyetleri dikkate alıp herkesi rahatlattık

∂ Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bankaların aldığı ücret ve komisyonların yeniden düzenlenmesiyle vatandaşların ve özellikle ticari işlem yapanların maliyetlerinde büyük düşüş sağlandığını bildirdi. Gittiği her yerde vatandaşlar ve iş dünyasının, bankaların aldığı ücret ve komisyonlarla ilgili şikayetlerde bulunduğuna işaret eden Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin gündemine aldığı konuyla ilgili, Merkez Bankası ve BDDK’nin standartlar getirdiğini aktardı. Albayrak, “6 ila 850 lira arasında değişen EFT ücretleri, 1 ila 100 lira arasında sınırlandırıldı. Her kalemde ücretler 3’te 1 ila 6’da 1 oranlarında düşürüldü. Komisyon, ücret ve masraflarla ilgili yapılan bu önemli düzenlemelerin vatandaşlarımıza ve iş insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Attığımız her adımda vatandaşlarımızın hukukunu korumaya, maliyetlerini düşürmeye öncelik vermeye devam edeceğiz” dedi.