Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstihdamına aracılık edilenlerin mesleki dağılımında, ilk sıralarda satış danışmanı, garson, güvenlik görevlisi ve kasiyer yer aldı. Geçen ay 55 bin 571 erkek, 31 bin 812 kadın işe yerleştirildi. İşe yerleştirilen 18 bin 785’i yükseköğrenim mezunlarından oluştu. Kurum, geçen ay 28 bin 506 kişiye “mesleki nitelik” kazandırdı. İŞKUR’un 2019’da işe yerleştirilmesine aracılık ettiği kişi sayısı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 19,5 artışla 1 milyon 490 bin 276’ya ulaşmıştı. Öte yandan TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Kasım 2019’da geçen yılın aynı dönemine göre 327 bin kişi artarak 4 milyon 308 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bir puanlık artış ile yüzde 13,3 seviyesinde gerçekleşti.