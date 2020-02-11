Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altını olanlar ve ya altın alıp yatırım yapmak isteyenler altın ne kadar sorusunu soruyor. 11 Şubat altın fiyatları ne kadar? İşte detaylar

GRAM ALTIN

Gram altın son dönemde en çok tercih edilen altın türleri arasında yer almaktadır. Çeyrek altın fiyatlarının artmasından sonra vatandaşın gözdesi gram altın oldu. Gram altın bugün 302,37 TL'den alınırken 302,43 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Bugün çeyrek altın 485,02 TL'den alınırken 495,91 TL'den satılıyor. Çeyrek altın ülkemizde vatandaşların en çok tercih ettiği bir numaralı birikim ve yatırım aracıdır.

YARIM ALTIN

ALIŞ: 967,01

SATIŞ: 991,82

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.011,00

SATIŞ: 2.041,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.000,71

SATIŞ: 2.050,37