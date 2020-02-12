Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca, Cem Yılmaz ile 15 yıl önce yaptıkları iş birliğinin OPET markasının yükselişinde büyük etkisi olduğunu ve tüm Türkiye’nin konuştuğu bir reklam kampanyasına imza attıklarını dile getirerek “Cem Yılmaz ile markamızın birçok ortak noktası var. Cem Yılmaz da markamız gibi vizyoner ve yenilikçi bakış açısına sahip ve değişimin öncüsü olarak Türkiye’nin en sevilen isimlerinden biri. Cem Yılmaz ile geçmişte oluşturduğumuz güçlü bağı bu defa günümüzün beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeniden kurguluyoruz. Bu yeni iş birliği ile ana stratejilerimizle uyumlu başarılı projelere imza atacağımıza inanıyoruz” dedi. OPET ile iki yıllık reklam anlaşması yapan Cem Yılmaz ise OPET ile bir gönül bağı olduğunu vurgulayarak “Birbirimizi olumlu anlamda değiştireceğimize inanıyorum. Güzel sözler söyleyeceğimize ve güzel hizmetler yapacağımıza eminim” ifadelerini kullandı.