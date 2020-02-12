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Finansal piyasalara ilişkin yenilikler içeren teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
12.02.2020 - 17:35 | Son Güncelleme: 12.02.2020 - 17:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Finansal piyasalara ilişkin yenilikler içeren "Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Plan ve Bütçe Komisyonu,
680927 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/680927.aspx
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