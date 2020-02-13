Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkcell, 5 farklı yabancı bankadan 2015 yılında imzaladığı anlaşma uyarınca altyapı yatırımlarında ve oluşabilecek yatırım fırsatlarının finansmanında kullanmak üzere aldığı toplam 1 milyar dolar tutarındaki sendikasyon kredisini 23 Mart’ta nihai vadesinden altı ay önce kapatacağını açıkladı. Şirket, 5 yıl vadeli krediyi, 2018 Haziran’dan bu yana yılda iki defa eşit taksitler halinde ödüyordu. İlk dört taksiti ödenen kredinin, son iki ödemesi bulunuyordu.

Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sağlam bilanço yapımız ve güçlü likidite pozisyonumuz sayesinde 330 milyon dolar bakiyesi kalan kredimizi vadesinden yaklaşık altı ay önce kapatıyoruz. Bu işlem sayesinde maliyet optimizasyonu yaparken, aynı zamanda yıl içinde anlaşmaları tamamlanmak üzere olan uzun vadeli kredi kullanımlarıyla da borç vademizi uzatacağız. Turkcell olarak mevcutta yaklaşık dört yıl olan ortalama borçlanma vademizi, işlemden sonra ortalama 5 yıla taşımış olacağız. Turkcell Grubu finansman stratejimizde, kaynaklarımızı çeşitlendirmeyi ve likidite pozisyonumuzu güçlendirmeyi önceliklendirirken, ortalama borçlanma vademizi de 5 yıl civarında tutmayı hedefliyoruz.

Turkcell olarak uluslararası kabul görmüş bir gösterge olan Net Borç/FAVÖK oranında 2019 Eylül sonu itibarı ile açıklanan bilançomuzda 1,0x seviyesi ile sektörün en iyisi, dünyadaki en iyi oranlardan birine sahibiz. Kredi kapamasından sonra elimizde kalan nakit 2022 sonuna kadar finansman yatırım ihtiyacımızı karşılayacak yeterliliktedir. Bu işlemle, güçlü bilanço pozisyonumuzu ve etkin bilanço yönetimimizi bir kez daha kanıtlamış olduk." ifadelerini kullandı.