Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 491,80 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,04, holding endeksi yüzde 0,44 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 10,73 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,39 ile orman kağıt, basım oldu.

Güne sakin başlayan ve en düşük 119.472,47, en yüksek 120.811,62 puan arasında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, 120.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, Suriye ile ilgili gelişmelerin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, açıklanan şirket bilançoları nedeniyle şirket ve sektör bazlı hareketlerin de yoğunlaştığını ifade etti

Yarın yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve Avro Bölgesi'nde büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.500 ve 118.200 seviyelerinin destek, 121.000 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının 2019'da 1,2 milyar dolar fazla vermesini bekliyor. Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının Aralık 2019'da 3 milyar dolar açık vermesini öngörüyor. Ekonomistlerin 2020 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentilerinin ortalaması ise 14 milyar dolar olarak gerçekleşti.