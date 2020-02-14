Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu verinin, büyüme trendinin başladığını gösterdiğini belirterek “Reel sektör için ivmelenme süreci sağlam adımlarla devam ediyor. Ekonomiye güveni artırmaya devam edeceğiz” dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, “Yıllık bazda endeksin tüm bileşenleri pozitif seyir gösterdi. Sermaye malı, ara malı ve yüksek teknoloji alanlarındaki güçlü eğilim, gelecek açısından doğru yolda olduğumuzun göstergesi. Bu performansı kalıcı hale getirmeye, üretim öncülüğünde büyümeye odaklandık” diye konuştu. Analistler, son çeyrekte GSYH’nin yüzde 4,5-5 aralığında artış gösterebileceğini, olumlu görünümün yılın ilk ayına da taşındığını belirtiyor. Bu arada iş dünyası da rakamları pozitif karşıladı. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, “Parasal gevşemenin etkilerinin piyasalarda daha fazla hissedilmeye başlanması ve kredi artışını destekleyen diğer düzenlemelerin de etkisiyle, sanayideki toparlanmanın sürmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan da, “Sanayiye verilen destek üretime, istihdama ve ekonomik dengelenmenin kalıcılaşmasına verilen destektir, boşa gitmemektedir” şeklinde konuştu.